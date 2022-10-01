Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал победу над «Сочи»

Дмитрий Андреев, спортивный директор футбольного клуба «Оренбург», дал комментарий относительно яркой победы своей команды над «Сочи» во встрече РПЛ.

«По-разному могла складываться игра. Выиграли — хорошо. Задача — выигрывать и набирать очки, спокойно себя чувствуем», – заявил функционер в интервью «Чемпионату».

Также Андреев затронул тему не самой удобной для «Оренбурга» логистики, поскольку из 12 матчей текущего сезона клуб сыграл в родных стенах лишь четырежды. По его словам, результаты команды улучшились, в том числе благодаря увеличившемуся числу поединков на стадионе «Газовик».

Напомним, что «Оренбург» выиграл со счётом 4:1 и временно поднялся на восьмую строчку в таблице чемпионата России.

