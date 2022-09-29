Зюганов ответил на вопрос, будут ли футболисты призываться в армию

Депутат Госдумы и лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов высказался о возможном призыве футболистов в армию. Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Ранее сообщалось, что повестки уже получили бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, а также Сергей Гришин, выступавший за московское «Динамо».

По словам Зюганова, на службу в армию будут призываться не все, а лишь те люди, которые имеют боевой опыт, являются грамотными специалистами, а также имеют подходящее семейное положение.

«У футболиста могут быть маленькие дети. Тут всё надо смотреть в комплексе и будет всё разумно», — приводит слова Зюганова «РБ Спорт».