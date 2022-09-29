Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зюганов ответил на вопрос, будут ли футболисты призываться в армию

29 Сентября 2022 • 15:35 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
1 3.50 X 3.85 2 1.97
01.10 14:00

Депутат Госдумы и лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов высказался о возможном призыве футболистов в армию. Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Ранее сообщалось, что повестки уже получили бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, а также Сергей Гришин, выступавший за московское «Динамо».  

По словам Зюганова, на службу в армию будут призываться не все, а лишь те люди, которые имеют боевой опыт, являются грамотными специалистами, а также имеют подходящее семейное положение.

«У футболиста могут быть маленькие дети. Тут всё надо смотреть в комплексе и будет всё разумно», — приводит слова Зюганова «РБ Спорт».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Зюганов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
15:37 · Россия. Премьер-лига
​Долгов уверен, что «Химки» не вылетят
15:35 · Россия. Премьер-лига
Зюганов ответил на вопрос, будут ли футболисты призываться в армию
15:18 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о Соболеве: «Саша — один из лучших в «Спартаке» на данный момент»
15:18 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Мостовому из Италии
15:02 · Россия. Премьер-лига
В «Монце» опровергли слухи об интересе к Мостовому
14:59 · Россия. Премьер-лига
В «Сампдории» ответили на вопрос об интересе к Мостовому
14:48 · Кубок России
Тарханов считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»
14:31 · Кубок России
«Ахмат» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:29 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов рассказал о своём походе в военкомат
14:28 · Россия. Премьер-лига
​Нобоа: «Конечно, мне страшно»
14:16 · Кубок России
PARI: «Зенит» — фаворит кубкового матча со «Спартаком»
14:12 · Кубок России
Баженов рассказал, за счёт чего «Спартак» сможет победить «Зенит»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Мевля вернулся в Россию
13:41 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян выступил против приостановки РПЛ
13:31 · Россия. Премьер-лига
Президент «Сочи» считает, что клуб не ошибся с выбором Гаранина
Все новости
Рекомендуем