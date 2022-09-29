Президент «Сочи» считает, что клуб не ошибся с выбором Гаранина

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказал своё мнение о назначении Вадима Гаранина тренером команды.

«Я считаю, что мы не ошиблись с Гараниным. Ребята за него тоже стараются играть. Он нашел контакт с футболистами — и с теми, кто уже был, и с новыми игроками», – заявил владелец серебряных призёров Российской премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Ротенберга, нет сомнений в том, что команда начнёт давать результат с новым наставником. Также президент «Сочи» отметил, что в клубе случились серьёзные изменения, из-за которых строится новый коллектив с упором на молодых футболистов из собственной академии.

Напомним, что Вадим Гаранин является лишь старшим тренером команды из-за отсутствия необходимой лицензии. Обязанности главного лежат на Александре Точилине.

