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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Сочи» считает, что клуб не ошибся с выбором Гаранина

29 Сентября 2022 • 13:31 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказал своё мнение о назначении Вадима Гаранина тренером команды.

«Я считаю, что мы не ошиблись с Гараниным. Ребята за него тоже стараются играть. Он нашел контакт с футболистами — и с теми, кто уже был, и с новыми игроками», – заявил владелец серебряных призёров Российской премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Ротенберга, нет сомнений в том, что команда начнёт давать результат с новым наставником. Также президент «Сочи» отметил, что в клубе случились серьёзные изменения, из-за которых строится новый коллектив с упором на молодых футболистов из собственной академии.

Напомним, что Вадим Гаранин является лишь старшим тренером команды из-за отсутствия необходимой лицензии. Обязанности главного лежат на Александре Точилине.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Ротенберг Сочи Вадим Гаранин
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