Сычевой раскрыл подробности предложения девушке по ходу матча

Лучший футболист матча «Оренбург» - «Сочи» (4:1) Владимир Сычевой поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцените первый тайм, второй тайм, своё участие, и насколько важная победа «Оренбурга» сегодня?

- Хочу сказать, что слаженно сыграли как в защите, так и в нападении. Забили мячи хорошие. Я считаю, мы сегодня хорошо сыграли и победили.

- Очень красивая история с предложением руки и сердца. Как это было запланировано? Насколько я понимаю, в клубе никто практически об этом не знал. Что происходило?

- Не сказать бы, чтобы я давно планировал. Пару дней назад сделал для себя вывод, что я хочу жить с этим человеком, хочу, чтобы он был рядом. Это было очень быстро, решил, сделал предложение.

- Как это было организовано?

- Организация длилась один день.