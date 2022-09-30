Кински считает, что многие легионеры останутся в РПЛ из-за симпатии к России

Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антони Кински поделился мнением о том, покинут ли легионеры РПЛ после объявленной в стране частичной мобилизации.

По мнению бывшего футболиста, далеко не все иностранцы захотят покидать Россию, потому что многие из них относятся с симпатией к нашей стране.

«Мне кажется, что если бы кто-то решил уезжать, он бы сделал это уже летом, перед началом сезона. Полагаю, многие останутся, если кто-то и уедет, то единицы», — приводит слова Кински «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в России, приостановить действие своих контрактов в одностороннем порядке до лета следующего года.