Валуев заявил, возможна ли приостановка чемпионата России

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на вопрос о возможной остановке чемпионата России из-за объявления частичной мобилизации.

«Никакого риска приостановки чемпионата России по футболу из-за частичной мобилизации сейчас нет. Это никак друг с другом не связано. Так что волноваться по этому поводу не стоит», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось о возможной приостановке чемпионата России по футболу из-за того, что некоторые футболисты могут получить повестки.

Предстоящий тур РПЛ стартует 1 октября матчем между «Оренбургом» и «Сочи», начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.