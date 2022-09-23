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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валуев заявил, возможна ли приостановка чемпионата России

 
23 Сентября 2022 • 20:59 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на вопрос о возможной остановке чемпионата России из-за объявления частичной мобилизации.

«Никакого риска приостановки чемпионата России по футболу из-за частичной мобилизации сейчас нет. Это никак друг с другом не связано. Так что волноваться по этому поводу не стоит», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось о возможной приостановке чемпионата России по футболу из-за того, что некоторые футболисты могут получить повестки.

Предстоящий тур РПЛ стартует 1 октября матчем между «Оренбургом» и «Сочи», начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.  

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Николай Валуев РПЛ
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ОРЕНБУРГ СОЧИ
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