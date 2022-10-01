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​Хусаинов: Сычевого должны были удалить после предложения девушке

01 Октября 2022 • 15:40 Комментировать (1)
Оренбург
4:1
Сочи
окончен

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой после забитого в ворота «Сочи» гола сделал предложение девушке. Если бы арбитр показал футболисту жёлтую карточку, то он был бы удалён, ведь уже имел в пассиве предупреждение. Впрочем, арбитр закрыл глаза на этот красивый поступок Сычевого.

Комментарий насчёт этой ситуации дал Сергей Хусаинов, который в своё время работал арбитром. По его словам, Владимир Сычевой должен был получить жёлтую карточку и, как следствие, быть удалён с поля.

«С точки зрения правил игры, это жёлтая карточка. Игрок не имеет права покидать поле. Это нарушение правил, недисциплинированное поведение. Судья должен был показать жёлтую», - сказал Хусаинов. Он вспомнил случай, когда жёлтую карточку получил Александр Соболев, который посвящал гол своей ушедшей из жизни матери.

«В данном эпизоде судья взял ответственность на себя», - отметил Хусаинов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Хусаинов Оренбург Владимир Сычевой
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
01 Октября 2022 в 16:41
нормально все,это жизнь
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окончен Оренбург 4:1 Сочи 3.65 3.90 1.95
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