​Хусаинов: Сычевого должны были удалить после предложения девушке

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой после забитого в ворота «Сочи» гола сделал предложение девушке. Если бы арбитр показал футболисту жёлтую карточку, то он был бы удалён, ведь уже имел в пассиве предупреждение. Впрочем, арбитр закрыл глаза на этот красивый поступок Сычевого.

Комментарий насчёт этой ситуации дал Сергей Хусаинов, который в своё время работал арбитром. По его словам, Владимир Сычевой должен был получить жёлтую карточку и, как следствие, быть удалён с поля.

«С точки зрения правил игры, это жёлтая карточка. Игрок не имеет права покидать поле. Это нарушение правил, недисциплинированное поведение. Судья должен был показать жёлтую», - сказал Хусаинов. Он вспомнил случай, когда жёлтую карточку получил Александр Соболев, который посвящал гол своей ушедшей из жизни матери.

«В данном эпизоде судья взял ответственность на себя», - отметил Хусаинов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».