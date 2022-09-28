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Бывший директор «Чертаново» Ларин приговорён к трём годам колонии

28 Сентября 2022 • 13:56 Комментировать (1)
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор экс-директору академии «Чертаново» Николаю Ларину по делу о мошенничестве.

По версии следствия, Ларин намеренно завышал количество игроков в академии, чтобы получать больше финансирования.

Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества и приговорён к трём годам исправительной колонии общего режима. Суд постановил, что ущерб от его действий составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Напомним, что пост директора академии «Чертаново» Ларин занимал в период с 2008 по 2021 год. Воспитанниками этой школы являются такие известные игроки, как Антон Зиньковский, Сергей Пиняев и многие другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Чертаново Николай Ларин
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Комментарии (1)
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ингерман
28 Сентября 2022 в 14:22
ай.. а куды ызлишке-та девалися.. а можец оне на развитие акадэмии пускалися.. а ежели у корман тады 3 хода маловаца будец.. тема сисек не раскрыца.. )))
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