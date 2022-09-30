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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаранин высказался о решении суда по делу Ларина

30 Сентября 2022 • 21:54 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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Через 15 ч. 39 мин.

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал решение суда по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Дай бог, чтобы Коле хватило сил это пережить и вернуться. А он вернется в футбол после того, куда он сейчас уйдет», — приводит слова Гаранина «Чемпионат».

Тренер уверен в том, что Ларина примут обратно, потому что он является большим профессионалом, ведь все это знают.

Напомним, экс-директор «Чертаново» получил три года колонии общего режима за мошенничество.

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков после десяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Николай Ларин Вадим Гаранин
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