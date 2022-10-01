Глава КДК РФС: Момент с Сычевым не входит в нашу юрисдикцию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал момент с участием форварда «Оренбурга» Владимиров Сычевым в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи». Игрок оренбургского клуба сделал предложение своей девушке после забитого мяча. В тот момент Сычевой уже имел желтую карточку. Мнения различных экспертов расходятся в вопросе того, стоило ли удалить футболиста за этот эпизод.

«С точки зрения КДК этот эпизод надо анализировать через действия судей, которые все прекрасно видели и дали оценку. Поэтому момент не входит в нашу юрисдикцию», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

«Оренбург» одержал крупную победу над «Сочи» со счетом 4:1.