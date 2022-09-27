Камоцци считает, что вместо паузы клубам РПЛ следовало продолжить чемпионат

Франко Камоцци, советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что чемпионат России следовало продолжить в период международной паузы.

«Думаю, в сборной команде нет особой необходимости в период отстранения от всех международных соревнований. Вместо паузы на матчи сборных клубы РПЛ могли бы продолжить чемпионат. На мой взгляд, так было бы намного лучше», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров.

Премьер-лига возобновится 1 октября матчем 11-го тура между «Оренбургом» и «Сочи». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.