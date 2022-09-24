Агент Миладиновича рассказал о возможном уходе игрока из «Сочи»

Агент Антон Синьков, представляющий интересы защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе.

«Возникали ли у Миладиновича мысли об уходе из «Сочи»? Да, возникали. Был интерес от «Торпедо», но до конца не смогли решить вопрос», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

Агент добавил, что недавно был звонок из «Астаны», хотели выяснить, возможен ли трансфер в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие только в двух матчах Фонбет Кубка России, в которых не отметился результативными действиями. Действующий трудовой договор Миладиновича с «Сочи» рассчитан до лета 2023 года.