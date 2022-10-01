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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов прокомментировал провал «Сочи»

01 Октября 2022 • 23:41 Комментировать
Оренбург
4:1
Сочи
окончен

В матче одиннадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» потерпел крупное поражение от нестабильно выступающего новичка РПЛ «Оренбурга» - 1:4. Своими мыслями по поводу поражения серебряного призера прошлого сезона поделился Александр Тарханов. По его мнению, главная причина - это низкая скорость футболистов.

- У «Оренбурга», по-моему, просто сумасшедший настрой на этот матч был. Что произошло с «Сочи»? Не знаю, может быть, игроки подустали. У не было у них движения. Как-то немного медленно все делали, - цитирует слова известного российского специалиста Rusfootball.info.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Оренбург Сочи
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