Тарханов прокомментировал провал «Сочи»

В матче одиннадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» потерпел крупное поражение от нестабильно выступающего новичка РПЛ «Оренбурга» - 1:4. Своими мыслями по поводу поражения серебряного призера прошлого сезона поделился Александр Тарханов. По его мнению, главная причина - это низкая скорость футболистов.

- У «Оренбурга», по-моему, просто сумасшедший настрой на этот матч был. Что произошло с «Сочи»? Не знаю, может быть, игроки подустали. У не было у них движения. Как-то немного медленно все делали, - цитирует слова известного российского специалиста Rusfootball.info.