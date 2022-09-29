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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Макарчук рассказал о целях «Сочи» в нынешнем сезоне

29 Сентября 2022 • 09:47 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

Защитник «Сочи» и сборной России Артём Макарчук заявил, что его команда намерена повторить результат прошлого сезона.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ сочинцы выиграли серебряные медали российского чемпионата.

«Какие задачи в «Сочи»? Хочется повторить результат прошлого сезона. Глобальной цели нет, но надо побеждать в каждой игре», — приводит слова Макарчука «РБ Спорт».

Также 26-летний футболист признался, что ему понравилось работать под руководством Валерия Карпина в национальной команде.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России сочинцы набрали 17 очков, расположившись на шестой строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Вадима Гаранина проведут 1 октября против «Оренбурга». Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сочи Артём Макарчук
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