Макарчук рассказал о целях «Сочи» в нынешнем сезоне

Защитник «Сочи» и сборной России Артём Макарчук заявил, что его команда намерена повторить результат прошлого сезона.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ сочинцы выиграли серебряные медали российского чемпионата.

«Какие задачи в «Сочи»? Хочется повторить результат прошлого сезона. Глобальной цели нет, но надо побеждать в каждой игре», — приводит слова Макарчука «РБ Спорт».

Также 26-летний футболист признался, что ему понравилось работать под руководством Валерия Карпина в национальной команде.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России сочинцы набрали 17 очков, расположившись на шестой строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Вадима Гаранина проведут 1 октября против «Оренбурга». Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.