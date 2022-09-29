Ротенберг рассказал о возможном уходе Нобоа из «Сочи»

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг оценил вероятность ухода лидера команды Кристиана Нобоа.

«Крис — ключевой игрок. Он с удовольствием играет здесь. На него равняются молодые ребята. Он один из основных игроков, который растит нашу молодежь», – заявил Ротенберг в интервью «Спорт-Экспрессу». Сообщается, что в услугах эквадорского плеймейкера заинтересован столичный ЦСКА.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Премьер-лиги Нобоа был признан лучшим игроком всего чемпионата. Его семь голов при шести результативных передачах помогли «Сочи» взять первое в истории серебро. В текущем розыгрыше РПЛ Кристиан не сбавил темп, забив восемь мячей в десяти играх чемпионата.

