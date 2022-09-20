Джорджевич о Сочи: «Хороший вариант для меня и город похож на мой в Черногории»

Новичок футбольного клуба «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о черноморском городе в интервью YouTube-каналу коллектива.

«Сочи» — очень хороший вариант. Команда заняла второе место в российском чемпионате в прошлом сезоне. Это хороший результат. И Сочи похож на мой город в Черногории, это плюс», – заявил черногорский нападающий. Также форвард отметил, что недолго думал о решении вернуться в Россию, а разговоры о переезде в Олимпийскую столицу, по его словам, начались всего лишь неделю назад. Следовательно, диалог о подписании получился не очень длительным.

Напомним, что Джорджевич подписал контракт с серебряным призером российского первенства на сезон. Прошлым клубом Луки был датский «Вайле», а в России форвард получил известность благодаря выступлениям за «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».