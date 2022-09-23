Владелец «Сочи» рассказал, скажется ли на клубе арест его активов в Финляндии

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал арест своих активов в Финляндии. 22 сентября в СМИ сообщили о том, что активы Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенбергов арестованы в Финляндии.

«Нет, арест активов в Финляндии не скажется на футбольном клубе «Сочи», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

После десяти туров сочинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 набранных очков. В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с «Оренбургом», встреча пройдет 1 октября, начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.