Джорджевич — о переходе в «Сочи»: Сегодня подписал контракт и уже провёл тренировку

Новичок «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о ходе переговоров с южанами.

«Вариант с «Сочи» появился неделю назад. Мы это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошел медосмотр и сегодня подписал контракт», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Футболист отметил, что уже сегодня провел индивидуальную тренировку, потому что остальная команда получила выходной день. Игрок добавил, что уже в ближайшем матче готов принять участие, но решение будет за тренером.

Ранее стало известно, что 28-летний форвард подписал трудовое соглашение с «Сочи» на один год с возможностью продления еще на один сезон при выполнении определенных условий.