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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джорджевич — о переходе в «Сочи»: Я рад возвращению в Россию

 
19 Сентября 2022 • 18:58 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о своём возвращении в Россию.

«Рад ли я вернуться в Россию? Конечно. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию», — заявил Джорджевич «РБ Спорту».

Игрок заявил, что хотел попробовать свои силы в Европе, но быстро понял, что хочется вернуться в Россию, здесь очень хорошо, эти мысли постоянно присутствовали в голове.

Ранее сообщалось, что футболист подписал трудовой договор с сочинским клубом на один сезон с возможностью продления еще на один год при соблюдении определенных условий.

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после десяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи
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