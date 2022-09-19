Джорджевич — о переходе в «Сочи»: Я рад возвращению в Россию

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о своём возвращении в Россию.

«Рад ли я вернуться в Россию? Конечно. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию», — заявил Джорджевич «РБ Спорту».

Игрок заявил, что хотел попробовать свои силы в Европе, но быстро понял, что хочется вернуться в Россию, здесь очень хорошо, эти мысли постоянно присутствовали в голове.

Ранее сообщалось, что футболист подписал трудовой договор с сочинским клубом на один сезон с возможностью продления еще на один год при соблюдении определенных условий.

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после десяти туров.