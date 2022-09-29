Владелец «Сочи» высказался об отстранении от еврокубков

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался об отстранении российских коллективов от участия в еврокубках.

«Я так понимаю, многие в УЕФА готовы к диалогу. Все же люди. Это же спорт, а не политика. Спорт объединяет народы», – заявил бизнесмен в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По словам Ротенберга, для сохранения мотивации необходимо проводить хотя бы какие-то игры, чтобы не поднимать с нуля российский футбол в будущем.

Напомним, что в мае УЕФА отстранил все российские клубы от еврокубков в сезоне 2022/2023. Недавно было принято аналогичное решение относительно участия национальной команды в отборочной стадии Евро-2024.

