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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владелец «Сочи» высказался об отстранении от еврокубков

29 Сентября 2022 • 12:22 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался об отстранении российских коллективов от участия в еврокубках.

«Я так понимаю, многие в УЕФА готовы к диалогу. Все же люди. Это же спорт, а не политика. Спорт объединяет народы», – заявил бизнесмен в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По словам Ротенберга, для сохранения мотивации необходимо проводить хотя бы какие-то игры, чтобы не поднимать с нуля российский футбол в будущем.

Напомним, что в мае УЕФА отстранил все российские клубы от еврокубков в сезоне 2022/2023. Недавно было принято аналогичное решение относительно участия национальной команды в отборочной стадии Евро-2024.
 

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Борис Ротенберг Сочи
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