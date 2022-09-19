Гаранин — о Нобоа: «Мы не собираемся его куда-либо отдавать»

Наставник «Сочи» Вадим Гаранин высказался о будущем полузащитника команды Кристиана Нобоа.

Напомним, ранее сам эквадорец заявлял, что в минувшее трансферное окно имел возможность перейти в ЦСКА или «Зенит», однако руководство сочинского клуба не захотело отпускать его в другую команду.

«Мы не собираемся его куда-либо отдавать. Один из моих посылов был таким: «Крис, ты нам очень нужен. Ты важнейший командный механизм, лидер». Он никогда не слышал от нас фразы «Мы не хотим тебя видеть», — цитирует Гаранина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, 37-летний футболист по-прежнему мотивирован выступать за «Сочи», несмотря на своё желание оказаться в другом клубе.

В текущем сезоне Нобоа провёл в составе своей команды 10 матчей, забив в них восемь голов и отдав одну результативную передачу.