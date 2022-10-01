«Сочи» размочил счёт в матче с «Оренбургом»

«Сочи» подходил к выездному матчу 11-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» никак не в роли аутсайдера. Тем не менее, к середине второго тайма серебряный призёр прошлого сезона проигрывал 0:4 после голевых ударов Тимура Аюпова, Флорентина, Владимира Сычевого и Джимми Марина. Лишь на 69-й минуте сочинцы размочили счет в этом поединке. Тимофей Шипунов со средней дистанции здорово замкнул прострел.

На текущую минуту у «Сочи» шестое место с 17 набранными очками, у соперника 15 очков и восьмая строчка в турнирной таблице Премьер-лиги. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.