«Оренбург» забил два мяча «Сочи» к середине первого тайма

Стартовый матч 11-го тура Премьер-лиги, в котором играют «Оренбург» и «Сочи», получается результативным уже с самого начала. Уже на третьей минуте Тимур Аюпов в касание замкнул прострел Владимира Сычевого. На 21-й - уже Флорентин отметился голевыми действиями. Легионер сам перехватил передачу противника, проник к штрафной и послал мяч в сетку ворот. Счёт стал 2:0. Тут же Владислав Сарвели мог получить прямую красную карточку, но судья после видеопросмотра инцидента всё же ограничился предупреждением.

В турнирной таблице «Оренбург» с 15 очками выходит на восьмое место, до «Сочи» всего два балла.