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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов не верит в успех «Сочи» в матче с «Оренбургом»

01 Октября 2022 • 06:17 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
1 3.65 X 3.90 2 1.95
Через 6 ч. 24 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, в 1996 году признанный лучшим игроком России, поделился своим прогнозом на матч между «Оренбургом» и «Сочи» в рамках одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги. Он не верит в то, что сочинцы получат три очка в этом матче. По мнению Тихонова, наиболее вероятным исходом матча является ничья.

- «Оренбург» находится на сильном эмоциональном подъеме, потому что команда в меньшинстве обыграла «Динамо». До этого тоже была победа. Так что «Сочи» будет очень непросто. Фаворита я бы здесь не назвал. «Сочи» будет трудно, поэтому я склоняюсь к ничьей, - цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Напомним, что доселе «Оренбург» вничью еще не играл в текущем сезоне.

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ОРЕНБУРГ СОЧИ
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01.10  14:00 Оренбург ... Сочи 3.95 3.85 1.91
01.10  16:30 Химки ... ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
01.10  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.85 3.75 4.30
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