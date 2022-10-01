Тихонов не верит в успех «Сочи» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, в 1996 году признанный лучшим игроком России, поделился своим прогнозом на матч между «Оренбургом» и «Сочи» в рамках одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги. Он не верит в то, что сочинцы получат три очка в этом матче. По мнению Тихонова, наиболее вероятным исходом матча является ничья.

- «Оренбург» находится на сильном эмоциональном подъеме, потому что команда в меньшинстве обыграла «Динамо». До этого тоже была победа. Так что «Сочи» будет очень непросто. Фаворита я бы здесь не назвал. «Сочи» будет трудно, поэтому я склоняюсь к ничьей, - цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Напомним, что доселе «Оренбург» вничью еще не играл в текущем сезоне.