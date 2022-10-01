«Оренбург» громит «Сочи» по итогам первого тайма

В 11-м туре Премьер-лиги «Сочи» гостит у «Оренбурга» и к перерыву проигрывает уже со счётом 0:3. На третьей минуте Тимур Аюпов с передачи Владимира Сычевого распечатал ворота южан. Флорентин отличился после перехвата мяча у защитника, а на 45-й минуте счёт стал 3:0. Сычевой заработал пенальти и удаление для оппонента. Форвард пробил с точки уверенно и результативно.

На эту минуту «Оренбург» выходит на восьмое место с 15 очками, его соперник пока шестой с 17 баллами.

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