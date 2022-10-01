Два пенальти, удаление Сиссако, гол и предложение Сычевого: «Оренбург» неожиданно разгромил «Сочи»

Бывшие команды Владимира Федотова открывали 11-й тур чемпионата России.

«Оренбург» три недели назад проиграл «Зениту» с умопомрачительным счётом 0:8, однако это не выбило его из колеи. Да, потом было поражение от «Ростова» в Кубке со счётом 1:3, но это всё-таки Кубок, а «Ростов» на данный момент является второй силой в чемпионате. После этого подопечные Марцела Лички обыграли в гостях в рамках РПЛ «Нижний «Новгород» (2:0) и совершили победный камбэк в домашней встрече с «Динамо» в Кубке России (2:2, по пенальти 4:3). Что касается результатов «Сочи», начиная с оного трёхнедельной давности, то «барсы» обыграли в чемпионате «Динамо» 2:1, уступили в Кубке «Торпедо» 1:3, сыграли вничью в Премьер-лиге с «Факелом» и вновь проиграли в Кубке – на этот раз ЦСКА (1:2).

Непосредственно отчётный матч получил интересное начало. «Оренбург» всё же идёт в середине таблицы, а сочинцы имели на пять очков больше. Черноморцы не находились по итогам трети чемпионата в топ-5, но тем не менее считались небольшими фаворитами игры на Южном Урале. Однако хозяева не стали чего-то смущаться и быстренько наглядно заявили сопернику о своих серьёзных намерениях. У оренбуржцев последовал заброс вперёд по левому полуфлангу. Сиссако там уронил на газон Сычевого, но свисток не прозвучал, и мяч подхватил Флорентин. Он отпасовал к лицевой на Сычевого, тот прострелил во вратарскую, и Аюпов переправил сферу в ближний угол (1:0). Как видим, не смогла ему помешать гостевая оборона.

После этого «Оренбург» не имел нужды играть первым номером, а сочинцы недорабатывали впереди в плане организации моментов. С ударами Мелкадзе и Жоаозиньо Кеняйкин легко справлялся. На 21-й минуте Терехов вдруг обрезался в центре поля и подготовил почву для прохода Флорентина с завершающим ударом в правый нижний угол (2:0). Вскоре ещё Сычевой скинул в чужой штрафной на Аюпова, а тот аккуратно пробил в руки Джанаева. Далее были два просмотра ВАРа. Сарвели получил жёлтую карточку за удар в центре поля ногой по Вере, который позже за малым дважды не попал в створ. На 43-й минуте Сиссако получил прямое удаление после видеоповтора, так как он явно задержал Сычевого, готовившегося замкнуть прострел в сетку. С пенальти сам пострадавший отличился в правый угол, после чего отправился на кромку поля, взял букет цветов и вручил его своей избраннице вместе с кольцом. Сычевой мог получить за это жёлтую карточку, которая стала бы для него второй в матче, но судья пожалел его.

В начале второго тайма положение «Сочи» ухудшилось ещё больше. Марин не смог в чужой штрафной обвести Джанаева, поскольку вратарь гостей завалил его на газон руками. Пенальти вопросов не вызывал, и сам же Марин с точки поразил центр створа (4:0). Вряд ли «барсы» в численном меньшинстве верили, что смогут отыграться, хотя один мяч отквитать они сумели. На 69-й минуте Макарчук покатил мяч слева диагонально к линии штрафной, и Шипунов загнал его в ближний угол (4:1). Но продолжения не последовало, и скорее бы «Оренбург» забил следующий гол – тот же Марин или Печенин. Впрочем, команда Марцела Лички и так обрадовалась внушительной победе над соперником, который рассматривается одним из кандидатов на попадание в пятёрку. «Оренбург» набрал пятнадцать очков и поднялся на восьмое место, теперь у него только на два балла меньше, чем у «Сочи». «Барсы» проиграли во всех турнирах три матча из четырёх последних.

Кирилл Иванцов