Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джорджевич рассказал, как относится к обстановке в России

29 Сентября 2022 • 07:21 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
1 3.50 X 3.85 2 1.97
01.10 14:00

Новичок «Сочи» Лука Джорджевич поделился мнением об обстановке в России. Ранее в стране была объявлена частичная мобилизация.

«Не думаю об обстановке в России - я приехал играть в футбол», - приводит слова черногорского футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что 28-летний нападающий пополнил ряды сочинского коллектива 19 сентября. С ним было подписано краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона.

Следующий матч «Сочи» сыграет против «Оренбурга» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
07:42 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич поделился мнением о России
07:21 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич рассказал, как относится к обстановке в России
07:07 · Россия. Премьер-лига
Захарян назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Оренбургом»
06:23 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» одержало лишь одну победу в четырёх матчах
02:16 · Кубок России
Мостовой считает, что «Зенит» обыграет «Спартак» в кубковом матче
28 Сентября
23:53 · Кубок России
Нобоа прокомментировал поражение «Сочи» в кубковом матче с ЦСКА
23:50 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Не стал бы кричать, что Давидс приехал подзаработать»
23:42 · Россия. Премьер-лига
Черевченко прокомментировал свой визит в военкомат
23:28 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «До зимы никто никого никуда в «Локомотиве» увольнять не будет»
23:21 · Кубок России
Галактионов: «Играли качественно, но результат не получили»
23:21 · Россия. Премьер-лига
Ари высказался о получении повестки Билялетдиновым
23:03 · Кубок России
Федотов ждёт возвращения Щенникова
23:03 · Россия. Премьер-лига
«Какая-то агония» - Гуренко прокомментировал появление южноафриканского помощника Циннбауэра в «Локомотиве»
22:55 · Кубок России
Федотов - о разговорах на тему мобилизации: «Только этим и спасались - нашей работой и нашей игрой»
22:54 · Кубок России
Президент «Урала»: «Выигрывать всегда приятно, это поднимает боевой дух»
Все новости
Рекомендуем