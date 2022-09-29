Джорджевич рассказал, как относится к обстановке в России

Новичок «Сочи» Лука Джорджевич поделился мнением об обстановке в России. Ранее в стране была объявлена частичная мобилизация.

«Не думаю об обстановке в России - я приехал играть в футбол», - приводит слова черногорского футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что 28-летний нападающий пополнил ряды сочинского коллектива 19 сентября. С ним было подписано краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона.

Следующий матч «Сочи» сыграет против «Оренбурга» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.