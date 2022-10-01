Агент: Джорджевичу нужно время для набора формы

Агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, поделился мнением о физической форме своего клиента.

«Послушайте, Лука только две недели в команде, конечно, пока рано о чем-то говорить. Джорджевичу нужно немного времени», — цитирует слова Глушевича «РБ Спорт».

Агент заявил, у него нет никаких сомнений в том, что Джорджевич будет выглядеть лучше через пару недель.

28-летний форвард перебрался в «Сочи» в сентябре этого года на правах свободного агента. В текущем сезоне Джорджевич принял участие в двух матчах за новый клуб, в которых не отметился результативными действиями.