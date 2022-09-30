Сарвели: Конкуренция в «Сочи»? В «Крыльях» она тоже была

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели ответил на вопрос о конкуренции в клубе.

«Конкуренция с Мелкадзе и с Джорджевичем, хотя в Самаре ее не было? Почему в Самаре не было? В «Крыльях» у нас была хорошая конкуренция с Глушенковым», — цитирует слова Сарвели «Чемпионат».

Футболист отметил, что благодаря конкуренции все становятся только лучше.

Напомним, 24-летний Сарвели перебрался в «Сочи» из «Крыльев Советов» минувшим летом. В нынешнем сезоне форвард забил три мяча в 13 матчах с учетом всех турниров.

Самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков после десяти туров.