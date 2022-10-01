​Точилин после 1:4: «Комментировать тяжело»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин сказал несколько слов после крупного поражения команды от «Оренбурга» - 1:4.

«Поздравляю с победой «Оренбург». Она заслуженная. За результат мы всем тренерским штабом берём ответственность на себя. Здесь были наши недоработки. Комментировать тяжело. К сожалению, с нашей стороны ничего не получилось», - высказался Точилин, чьи слова приводятся на официальном сайте «Сочи».

«Сочи» проиграл пять из семи последних официальных матчей. Теперь команда Александра Точилина будет готовиться к игре Премьер-лиги против «Локомотива».

На текущий момент «Сочи» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. При этом в прошлом сезоне сочинцы завоевали серебряные медали.