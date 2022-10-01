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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Точилин после 1:4: «Комментировать тяжело»

01 Октября 2022 • 17:31 Комментировать
Оренбург
4:1
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин сказал несколько слов после крупного поражения команды от «Оренбурга» - 1:4.

«Поздравляю с победой «Оренбург». Она заслуженная. За результат мы всем тренерским штабом берём ответственность на себя. Здесь были наши недоработки. Комментировать тяжело. К сожалению, с нашей стороны ничего не получилось», - высказался Точилин, чьи слова приводятся на официальном сайте «Сочи».

«Сочи» проиграл пять из семи последних официальных матчей. Теперь команда Александра Точилина будет готовиться к игре Премьер-лиги против «Локомотива».

На текущий момент «Сочи» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. При этом в прошлом сезоне сочинцы завоевали серебряные медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи
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окончен Оренбург 4:1 Сочи 3.65 3.90 1.95
окончен Химки 1:2 ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
01.10  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.85 3.75 4.30
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02.10  16:30 Зенит ... Ростов 1.45 4.80 7.00
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