Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Миладиновича высказался о ситуации игрока в «Сочи»

 
24 Сентября 2022 • 15:56 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
1 3.95 X 3.85 2 1.85
01.10 14:00

Агент Антон Синьков, представляющий интересы защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, прокомментировал ситуацию игрока в клубе.

«Надо спрашивать главного тренера «Сочи», почему Иван не выходит. Сам Иван на ситуацию реагирует плохо. Очень сильно плохо. Недоволен», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

Агент отметил, что все говорят о том, как хорошо игрок выглядит на тренировках, но, наверное, есть какие-то внутренние истории.

В текущем сезоне 28-летний Миладинович принял участие лишь в двух встречах Фонбет Кубка России, в которых получил одну желтую карточку.

«Сочи» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после десяти туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Иван Миладинович Антон Синьков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
17:06 · Россия. Первая лига
Йевтич: Верю, что «Рубин» уже не сдаст те позиции, которые сейчас занимает
16:53 · Россия. Первая лига
Йевтич — о восстановлении: «Уже хожу, всё идёт по плану»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Егор Пруцев рассказал, почему отказал «Спартаку» и ЦСКА
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Осинькин отреагировал на попадание двух игроков «Крыльев Советов» в основу сборной России
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Синьков: Думаю, Миладинович не будет приостанавливать контракт с «Сочи»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Миладиновича рассказал о возможном уходе игрока из «Сочи»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Миладиновича высказался о ситуации игрока в «Сочи»
15:53 · Россия. Премьер-лига
​Ломаев: «Для меня «Ростов» и «Химки» - самые интересные команды в РПЛ»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Егор Пруцев заявил, что ему приятно приезжать в Россию
15:25 · Россия. Премьер-лига
Ломаев: «Мы заложники ситуации»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Тихонов высказался о состоянии своего здоровья
14:48 · Россия. Премьер-лига
Силкин — о предстоящей игре сборной России: Результат не важен, главное, увидеть наших ребят
14:37 · Россия. Премьер-лига
Черевченко заявил, сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
14:28 · Россия. Премьер-лига
Балахнин считает, что сборная России обыграет Киргизию
14:17 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» рассказал, приходили ли повестки в клуб
Все новости
Рекомендуем