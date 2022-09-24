Агент Миладиновича высказался о ситуации игрока в «Сочи»

Агент Антон Синьков, представляющий интересы защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, прокомментировал ситуацию игрока в клубе.

«Надо спрашивать главного тренера «Сочи», почему Иван не выходит. Сам Иван на ситуацию реагирует плохо. Очень сильно плохо. Недоволен», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

Агент отметил, что все говорят о том, как хорошо игрок выглядит на тренировках, но, наверное, есть какие-то внутренние истории.

В текущем сезоне 28-летний Миладинович принял участие лишь в двух встречах Фонбет Кубка России, в которых получил одну желтую карточку.

«Сочи» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после десяти туров.