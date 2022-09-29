Мирзоян выступил против приостановки РПЛ

Член Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Александр Мирзоян высказался на тему возможной остановки РПЛ.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

«Сейчас никто не знает, что и как будет. Мне кажется, приостанавливать чемпионат в любом случае мы не будем. Люди должны играть, не будут же они просто сидеть. Непонятно ведь, кто призовётся, кто нет», — цитирует Мирзояна Metaratings.

Также Мирзоян отметил, что футбол может стать моральной поддержкой для тех болельщиков, которые сейчас находятся на передовых позициях.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России возглавляет турнирную таблицу «Зенит», набравший 26 очков. Следом идёт «Ростов» с 22 баллами в своём активе, а замыкает лидирующую тройку ЦСКА, набравший 20 очков.