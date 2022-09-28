Ларин сделал заявление после объявленного ему приговора

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в социальных сетях прокомментировал свой приговор по делу о мошенничестве.

Напомним, сегодня, 28 сентября, Ларин был осуждён на три года лишения свободы. По версии следствия, он завышал реальное количество игроков в академии ради повышенного финансирования.

«Если вы видите этот пост, значит, я покинул вас на какое-то время. Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками, конечно», — написал Ларин.

Ларин занимал должность президента школы «Чертаново» в период с 2008 по 2021 год.