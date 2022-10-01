Игрок «Оренбурга» после гола сделал предложение девушке

Программу одиннадцатого тура Российской премьер-лиги открывает матч между «Оренбургом» и «Сочи». После первого тайма хозяева громят своих соперников со счётом 3:0.

Третий гол «Оренбурга» на свой счёт записал нападающий Владимир Сычевой. Взятие ворот соперника футболист отметил очень оригинально. Он направился к своей девушке и сделал ей предложение, подарив при этом огромный букет цветов. Рефери не стал наказывать игрока за этот неспортивный, пускай и безумно красивый поступок. Кстати говоря, у Сычевого в пассиве уже была жёлтая карточка.

Следить за развитием событий в матче между «Оренбургом» и «Сочи» можно в текстовой трансляции.