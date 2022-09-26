Губерниев — о возможной приостановке РПЛ: «Я не удивлюсь любому решению»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможной приостановке чемпионата России.

Журналист признался, что его не удивит приостановка сезона. Напомним, на прошлой неделе в России была объявлена частичная мобилизация.

«Это не ко мне вопрос. Сейчас, в принципе, обсуждать подобные вещи на фоне, мягко говоря, изменившейся повестки очень странно. Я не удивлюсь любому решению», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев не исключил, что чемпионат России может быть приостановлен, при этом выразив надежду на то, что этого всё-таки не произойдёт.