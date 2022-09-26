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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

26 Сентября 2022 • 14:58 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

С минуты молчания на этой неделе начнутся не только матчи третьего тура Фонбет Кубка России. Также минута молчания будет предварять игры одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. Об этом рассказывает пресс-служба лиги.

Кроме того, футболисты команд и арбитры РПЛ будут выходить на поле в траурных повязках.

Траурные мероприятия связаны с трагедией в Ижевске, где в 88-й школе неизвестный устроил стрельбу.

Матч одиннадцатого тура чемпионата России пройдут в субботу, воскресенье и понедельник – 1, 2 и 3 октября. Центральным будет поединок между «Зенитом» и «Ростовом» - командами, которые занимают верхние две строчки в турнирной таблице.

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РПЛ
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