​Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

С минуты молчания на этой неделе начнутся не только матчи третьего тура Фонбет Кубка России. Также минута молчания будет предварять игры одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. Об этом рассказывает пресс-служба лиги.

Кроме того, футболисты команд и арбитры РПЛ будут выходить на поле в траурных повязках.

Траурные мероприятия связаны с трагедией в Ижевске, где в 88-й школе неизвестный устроил стрельбу.

Матч одиннадцатого тура чемпионата России пройдут в субботу, воскресенье и понедельник – 1, 2 и 3 октября. Центральным будет поединок между «Зенитом» и «Ростовом» - командами, которые занимают верхние две строчки в турнирной таблице.