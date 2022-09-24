Агент Синьков: Думаю, Миладинович не будет приостанавливать контракт с «Сочи»

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, прокомментировал возможное приостановление контракта игрока с клубом.

«Думаю, он этим заниматься не будет. Иван же русский паспорт получил. В такой ситуации одно действие противоречило бы другому», — заявил Синьков «РБ Спорту».

Агент отметил, что нужно следить за ситуацией, потому что в каждом матче защитники сочинского клуба допускают результативные ошибки, но тройка обороны по каким-то причинам не меняется. Эта ситуация несправедлива по отношению к Миладиновичу, добавил представитель игрока.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги футболист пока не появлялся на поле.