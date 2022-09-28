Червиченко не видит оснований для приостановки сезона РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможной паузе в РПЛ.

Червиченко признался, что не видит смысла приостанавливать чемпионат. Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

«У нас нет массового призыва футболистов в армию. Для чего это делать — непонятно», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Кроме того, функционер отметил, что ничего не слышал о возможной остановке турнира ни от РФС, ни от Премьер-лиги.

На данный момент в РПЛ было сыграно 10 туров, по итогам которых турнирную таблицу российского чемпионата уверенно возглавляет действующий чемпион страны «Зенит».