Владелец «Сочи» рассказал об уходе Федотова в ЦСКА

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг поделился подробностями ухода Владимира Федотова с поста главного тренера.

«Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал», – рассказал владелец серебряных призёров прошлого розыгрыша РПЛ в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Ротенберга, специалист просто перестал выходить с ним на контакт, однако осадка от такой истории у Романа не осталось.

Напомним, что Федотов два года возглавлял «Сочи», принеся команде первое участие в еврокубках, а также второе место в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги. С текущего розыгрыша Владимир встал у руля столичного ЦСКА, с которым после трети сыгранных встреч идёт на третьей строчке в таблице чемпионата.