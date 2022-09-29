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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владелец «Сочи» рассказал об уходе Федотова в ЦСКА

29 Сентября 2022 • 12:37 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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01.10 14:00

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг поделился подробностями ухода Владимира Федотова с поста главного тренера.

«Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал», – рассказал владелец серебряных призёров прошлого розыгрыша РПЛ в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Ротенберга, специалист просто перестал выходить с ним на контакт, однако осадка от такой истории у Романа не осталось.

Напомним, что Федотов два года возглавлял «Сочи», принеся команде первое участие в еврокубках, а также второе место в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги. С текущего розыгрыша Владимир встал у руля столичного ЦСКА, с которым после трети сыгранных встреч идёт на третьей строчке в таблице чемпионата.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Борис Ротенберг Сочи
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