«Оренбург» продолжает забивать в ворота «Сочи»

Провальный для «Сочи» матч с «Оренбургом» продолжается. Команда Александра Точилина (Вадима Гаранина) пропустила три мяча до перерыва, а в начале второго тайма соперник забил снова. Джимми Марин был не по правилам атакован Сосланом Джанаевым и заработал пенальти. Хавбек сам подошел к мячу и пробил в левую часть ворот, голкипер же не угадал направление удара.

Напомним, что это второй 11-метровый, ранее «с точки» отличился Владимир Сычевой. С игры забивали Тимур Аюпов и Флорентин.

«Оренбург» поднимается на восьмое место, набирая 15 очков. Сочинцы - шестые.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.