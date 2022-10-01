​У «Сочи» - 5 поражений в 7 последних играх

«Сочи» является вице-чемпионом России, но в последнее время дела команды Александра Точилина складываются далеко не лучшим образом. Если взять семь последних игр «барсов» во всех турнирах, то сразу в пяти из них команда проиграла. На этом отрезке сочинцы победили лишь раз, одолев дома «Динамо» (2:1).

До конца октября «Сочи» сыграет против «Локомотива» (РПЛ), «Крыльев Советов» (РПЛ), «Урала» (Фонбет Кубок России), «Зенита» (РПЛ) и снова «Урала» (РПЛ).

На текущую минуту «Сочи» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 зачётных баллов.