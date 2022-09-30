Соболев — о признании лучшим игроком месяца: «Спокойно отнесся, даже не знал, что там голосование идет»

Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев рассказал о реакции на получение награды лучшего футболиста РПЛ в сентябре.

«Как отнесся к тому, что меня признали игроком месяца в РПЛ? Да спокойно, я даже не знал, что там голосование идет», – прокомментировал это событие форвард на ютуб-канале клуба. По словам Александра, о получении приза он узнал от одного из своих одноклубников.

Напомним, что Соболев забил три мяча в трёх играх чемпионата в сентябре, а во вчерашнем поединке Фонбет Кубка России помог «Спартаку» одержать долгожданную победу над «Зенитом», забив второй гол столичного клуба.

