Михаил Кержаков: Было бы неплохо увидеть брата в «Локомотиве»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об увольнении Александра Кержакова из «Пари НН».

«Сильно ли переживал? Однозначно. У него были планы на следующий сезон, размышлял об этом. Он жил, горел работой в клубе. Порой переживания были очень сильными», — цитирует слова Кержакова «Чемпионат».

По мнению вратаря, с его братом поступили несправедливо, хочется, чтобы он как можно быстрее вернулся к работе, было бы неплохо увидеть его в «Локомотиве».

Напомним, Александр Кержаков возглавлял «Пари НН» с июня 2021 по июнь 2022 года. В минувшем сезоне нижегородский клуб занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.