​Мевля и Николсон – в основе «Спартака» на матч в Нижнем Новгороде

«Спартак» в воскресенье проведёт гостевой матч 11-го тура чемпионата России против «Пари НН». Наставник московской команды Гильермо Абаскаль решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Зиньковский, Пруцев, Денисов, Промес, Николсон.

Отметим, что Александра Соболева не оказалось даже среди запасных футболистов «Спартака». Нападающий пропускает игру из-за дисквалификации.

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за происходящим на поле во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.