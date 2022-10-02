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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мевля и Николсон – в основе «Спартака» на матч в Нижнем Новгороде

02 Октября 2022 • 17:51 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
Через 0 ч. 56 мин.

«Спартак» в воскресенье проведёт гостевой матч 11-го тура чемпионата России против «Пари НН». Наставник московской команды Гильермо Абаскаль решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Зиньковский, Пруцев, Денисов, Промес, Николсон.

Отметим, что Александра Соболева не оказалось даже среди запасных футболистов «Спартака». Нападающий пропускает игру из-за дисквалификации.

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за происходящим на поле во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

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Спартак Москва
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ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
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02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
02.10  19:00 Пари НН ... Спартак Москва 3.55 3.75 2.03
03.10  19:00 Крылья Советов ... Краснодар 2.38 3.70 2.90
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