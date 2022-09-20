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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин обозначил главные козыри «Спартака» Абаскаля

 
20 Сентября 2022 • 23:41 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
02.10 19:00

С этого сезона московским «Спартаком» руководит испанский наставник Гильермо Абаскаль, и большая часть специалистов оценивает его работу весьма положительно. В частности, так считает экс-защитник московского клуба Роман Шишкин. Он обрисовал главные плюсы команды Абаскаля, которая выиграла уже шесть матчей чемпионата в текущем сезоне.

- При Абаскале красно-белые научились выравнивать ход встречи, даже когда проигрывают, или когда тяжело складываются первые таймы. То ли тренер находит слова, то ли сама команда перестраивается, выходит с другим духом и переламывает соперника, выигрывает, - цитирует Шишкина «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Гильермо Абаскаль
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