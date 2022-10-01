Рианчо: «Именно русский костяк «Спартака» способен привести клуб к чемпионству»

Экс-наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о лидерах московского коллектива.

«Кто-то говорит о Промесе, а я бы обратил внимание на русский костяк красно-белых. Именно они способны привести «Спартак» к чемпионству в этом сезоне», – заявил испанский специалист в интервью Sport24. Бывший тренер «красно-белых» отметил, что у него остались исключительно хорошие воспоминания о молодых футболистах «Спартака».

Напомним, что Рианчо был исполняющим обязанности наставника московского клуба в 2018 году. Сейчас «красно-белыми» управляет его соотечественник Гильермо Абаскаль.

