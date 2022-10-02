Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

- Почему игра далась так тяжело «Спартаку»?

- Не стоит ждать легких побед в нашем чемпионате. Команды выходят на «Спартак» с серьезным настроем. Это сильный раздражитель для них. Они хотят показать себя. Это было и раньше. Первые полчаса «Спартак» играл хорошо, постоянно атаковал, но не хватало голевого паса и забитого мяча. Потом допустили ошибку и сделали из нижегородского футболиста Месси. Во втором тайме москвичи снова играли с преимуществом. Меня не покидало ощущение, что «Спартак» вот-вот забьет. Ощущалась уверенность у команды в собственных силах. Даже, несмотря на то, что матч складывался не так, как хотелось гостям. Игра у них идет, появился рисунок, Промес хорошо себя проявляет. В таких матчах как раз и проявляется сила команды, потому что все складывается тяжело, а все равно «Спартак» побеждает, пусть с разницей в один мяч. Это идет от уверенности в своих силах.

- То есть, команда вырывает победы на жилах, а не на фарте?

- Да. Это была победа не за счет одного класса, но и проявления характера.

- Насколько не хватало Соболева в его нынешней форме?

- Конечно, его не хватало. Саша поймал игру, сейчас является лидером команды, забивает в каждой встрече. Сегодня, казалось, игра у Николсона, которого выпустили на замену Соболева, складывалась неудачно, он все равно напрягал соперника, и когда его хотели поменять, забил очень важный и нужный мяч.

- Насколько тяжело забивать такие голы?

- Это хорошая координация. Несмотря на то, что Николсон габаритный футболист, он координирован. Плюс у него поставленный удар. Он подстроился и пробил. Это мастерство.

- Можно сказать, что Николсон достойно заменил Соболева?

- Оценка игры нападающего – это всегда какие-то результативные действия в пользу команды. Если нет голевой передачи или забитого мяча, значит, форвард сыграл плохо. Он может хорошо играть, цепляться за мячи, напрягать оборону, все равно оценка будет плохая.

- А Промеса можно похвалить за эту игру?

- Он уже давно является лидером «Спартака» и подтверждает это в каждой игре. Он тянет за собой команду.

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- Кто еще понравился в составе «красно-белых»?

- По таким матчам выделять кого-то трудно, потому что ребята играют на жилах, на характере. Поэтому обращаешь внимание на футболистов, которые отмечаются результативными действиями. Зиньковский поучаствовал в двух мячах. Он отдавал пас, когда Промес сделал передачу Николсону, и угловой подал во втором голевом эпизоде.

- В таблицу успели заглянуть после этого матча?

- Нет. Но сезон еще очень длинный. Многие теряют очки. И «Зенит» будет их терять. Мы видели матч на Кубок, когда у питерцев не было двух футболистов основы – Клаудиньо и Барриоса, и сразу видна разница. Когда поменяли Малкома и Вендела, «Зенит» вообще стал обычной командой. Бывают какие-то травмы, физический спад. Невозможно пройти весь сезон, постоянно находясь на подъеме. «Спартаку» надо набирать свои очки. Пусть и в сложных матчах, как сегодня или с «Локомотивом».

Елена Григорьевская