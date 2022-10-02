Зиньковский: «Не уверен, что провёл хороший матч»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Пари НН» - проигрывая после первого тайма, москвичи забили два гола во второй половине игры и выиграли.

Успех своей команды прокомментировал полузащитник московского клуба Антон Зиньковский, который не считает, что провел хороший матч, так как чувствует свою вину в пропущенном голе.

- Я бы не сказал, что провел хороший матч. Сказали ли что-то в перерыве по пропущенному голу? Нет, ничего не сказали, но я сам понимал, что принял участие в негативном ключе в голе. Моя вина в этом есть. Я хотел извиниться перед командой, - заявил Зиньковский в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В следующем, двенадцатом туре чемпионата России «Спартак» примет дома «Крылья Советов».