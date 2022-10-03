Камоцци — о «Спартаке»: «Важно продолжать в том же духе, чтобы иметь шансы на чемпионство»

Франко Камоцци, бывший помощник Леонида Федуна в столичном «Спартаке», высказался на тему последних выступлений «красно-белых» после победы над «Пари НН».

«Мне очень понравился стиль, в котором «Спартак» одержал победу. Важно продолжать в том же духе, чтобы и дальше иметь шансы на чемпионство», — заявил функционер в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» одержал волевую победу в гостевом поединке со счётом 2:1. Мячами за столичный коллектив отметились Шамар Николсон и Куинси Промес, эффектно исполнивший решающий пенальти.

После 11 туров «красно-белые» находятся на четвёртой строчке. Отставание от «Зенита» составляет семь баллов.

