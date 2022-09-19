Маслов: «Самочувствие уже лучше»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился информацией о состоянии своего здоровья после полученной травмы.

«Самочувствие уже лучше. Потихоньку восстанавливаюсь. Пока есть небольшой дискомфорт, но в целом, нормально все», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

Игрок добавил, что наберет оптимальную форму после паузы на матчи сборных.

Напомним, защитник получил повреждение голеностопа в матче 2-го тура Фонбет Кубка России с «Факелом» (3:0).

В текущем сезоне 22-летний футболист провел четыре матча во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку. Контракт Маслова со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.